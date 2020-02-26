Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Emre Tamer, Londra Moda Haftası’nda
Emre Tamer, Londra Moda Haftası’nda
Tasarımcı Emre Tamer, Yerebatan Sarnıcı’ndan esinlendiği ‘Medusa’nın Harem Ziyareti’ koleksiyonuyla Londra Moda Haftası'na damga vurdu.
Moda 26 Şubat 2020 - 12:32

Emre Tamer, dünya moda takviminin en önemli etkinliklerinden 2020 Londra Moda Haftası'nda, zengin Türk kültüründen esinlendiği ilk koleksiyonu ‘Medusa'nın Harem Ziyareti’ ile dikkat çekti. Taner'in, Yerebatan Sarayı'nı Londra'ya taşıdığı defilede, aralarında ünlü oyuncu Wilma Elles ve İngiliz top model Chloe Jasmine'in de olduğu 12 manken, 12 parçalık bir kapsül koleksiyonunu tanıttı.

Emre Tamer ve Wilma Elles

Tamer, Viyana Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden hem resim hem de moda tasarımı alanında iki yüksek lisans derecesiyle mezun olmuş, İtalya, Venedik Güzel Sanatlar Akademisi'nde moda ve tasarım eğitimleri almış, New York ́ta threeASFOUR'da tasarımcı olarak çalışmış başarılı bir moda tasarımcısı…

Wilma Elles

Tamer'in tasarımları ve eserleri, aralarında Köln Sanat Fuarı, Fashionclash Festivali, İstanbul Tasarım Bienali, Vienna Ödülleri, Eurovision Şarkı Yarışması gibi uluslararası birçok festival, bienal ve fuarda sergilendi ve giyildi.