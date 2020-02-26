Emre Tamer, Londra Moda Haftası’nda

Emre Tamer, dünya moda takviminin en önemli etkinliklerinden 2020 Londra Moda Haftası'nda, zengin Türk kültüründen esinlendiği ilk koleksiyonu ‘Medusa'nın Harem Ziyareti’ ile dikkat çekti. Taner'in, Yerebatan Sarayı'nı Londra'ya taşıdığı defilede, aralarında ünlü oyuncu Wilma Elles ve İngiliz top model Chloe Jasmine'in de olduğu 12 manken, 12 parçalık bir kapsül koleksiyonunu tanıttı.

Tamer, Viyana Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden hem resim hem de moda tasarımı alanında iki yüksek lisans derecesiyle mezun olmuş, İtalya, Venedik Güzel Sanatlar Akademisi'nde moda ve tasarım eğitimleri almış, New York ́ta threeASFOUR'da tasarımcı olarak çalışmış başarılı bir moda tasarımcısı…

Tamer'in tasarımları ve eserleri, aralarında Köln Sanat Fuarı, Fashionclash Festivali, İstanbul Tasarım Bienali, Vienna Ödülleri, Eurovision Şarkı Yarışması gibi uluslararası birçok festival, bienal ve fuarda sergilendi ve giyildi.