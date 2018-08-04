En büyük trend

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Geçtiğimiz yaz, moda markalarının 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonlarında önce çıkan XXL plaj şapkalarını gördüğümüzde, bunların tamamen defileye özel aksesuar olduğunu düşünmüştük ama yanıldık… Çünkü 2018 yaz trendlerinde bu şapkaları sadece plajlarda değil, sokaklarda, hatta ofislerde de sıkça göreceğiz…

Ünlü markaları etkisi altına aldı

Oversize şapkaları ilk olarak Solange hayatımıza dahil etti. 2017 İlkbahar – Yaz koleksiyonunda yer alan bu XXL şapkalar daha sonra Jacquemus, Satu Maaranen, Adriana Degreas, Roberto Cavalli gibi markaların da koleksiyonlarında yer aldı. Ama en çok Jacquemus'un ‘La Bomba' adını verdiği model, ünlü isimler arasında oldukça popüler oldu. Son olarak Şeyma Subaşı da, bir reklamda bu şapka ile kamera karşısına geçti…

Bella Hadid, Kendall Jenner ve Emily Ratajkowski'nin gardırobunun vazgeçilmezi olan bu XXL şapkalar, sınır tanımayan boyutlarıyla sadece başınızı değil, neredeyse tüm vücudunuzu güneşin zararlı ışınlarından koruyor.