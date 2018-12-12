Engelli modeller, Hot Pink Catwalk’ta podyuma çıktı

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Uganda’nın başkenti Kampala’da düzenlenen Hot Pink Catwalk, bu yıl da ilginç görüntülere sahne oldu. Türünün tek örneği olan, her yıl engelli tasarımcılara ve modellere yer veren moda haftası geçtiğimiz yıl 22 engelli modeli podyumda yürütmüştü… Düzenlendiği dönemlerde büyük ses getiren bu moda haftası, bu yıl gözleri görmeyen Jane Arinaitwe, Albino model Martin Lubwana, asit saldırıdan kurtulan Flavia Nampiima, duyma yetisini kaybeden Cissy Nagawa gibi isimleri konuk etti. Moda haftasına katılan modeller dünyanın farklı bölgelerinden geldi.

O isimlerden Jane Arinaitwe, 19 yaşında görme yetisini kaybettikten sonra podyumların aranan yıldızı haline geldi. Ugandalı model, başkaları tarafından ‘kusur’ olarak algılanan özelliğiyle kendini moda dünyasına kabul ettirdi. 2005 yılında eğitim hayatına son veren model, yaşadıklarını “Görme yeteneğimi kaybettiğimde eğitim hayatımı bitimek zorunda kaldım. Kendime güvenimi kaybettim ve ‘Keşke kör olacağıma ölseydim' dedim” diyen Jane 2011 yılında üniversiteyi bitirdi. Görme engelli olmadan önce hep model olmak isteyen Arinaitwe, gözlerini kaybettikten sonra model oldu ve şimdi her yıl Uganda'nın başkenti Kampala'da yapılan Hot Pink Catwalk adlı büyük defilenin bir parçası oluyor.

Martin Lubwana albino bir model. Lubwana katıldığı defile ile tüm algıları değiştirmeyi planlıyor.

Flavia Nampiima ise asit saldırısı sonucu yüzünü kaybetme noktasına gelmiş biri. Ama hayat onu da yıldırmamış.

Stephen Kanyana bir tasarımcı. Çocuk felci geçiren Kanyana, etkinliğe katılan 9 tasarımcıdan biri…

Cissy Nagawa ise ayakkabı tasarımcısı. Yürüme yeteneğini kaybeden Nagawa son koleksiyonunu moda haftasında sergiledi.

Kobusingye de duyma yetisini kaybeden bir model. Son 3 yıldır Uganda’da düzenlenen moda haftasında podyuma çıkıyor.