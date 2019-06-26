Erkek modası nereye gidiyor? Modada erkek algısı değişiyor mu?

Paris, Londra ve Milano'da düzenlenen erkek moda haftalarında sona doğru gelirken, 2020 İlkbahar Yaz defilelerinde sergilenen tasarımlar 'Erkek algısı değişiyor mu?' sorusunu akıllara getirdi. Cinsiyet ayrımcılığının ortadan kalktığı tasarımlarda her sezon olduğu gibi feminen kıyafetler öne çıktı. Fakat bu kez işler biraz çığırından çıkmış gibi...

Bundan yaklaşık dört yıl önce özellikle erkek moda haftalarında sergilenen defilelerde, erkeklerin üzerinde etek, elbise, dekolteli parçalar ya da transparan kıyafetler gördüğümüzde, ilk etapta bunun şov amaçlı olduğunu düşündük. Ne var ki zaman içinde bu düşüncemiz yerini ‘Modada erkek algısı değişiyor mu?’ sorusuna bıraktı.

Evet belki ilk başlarda tasarımcılar bu tarz kıyafetleri şov amaçlı yaptı ama günümüzde, iş şovdan çıkıp ‘Giyilebilir’ dediğimiz noktaya geldi. Ülkemizde görmesek bile daha çok yurtdışında, sokaklar etek ya da elbise giyen erkeklerle doldu… Tabii bunda ‘Androjen’ modellerin de etkisi büyük. Zira onların moda dünyasına girmesiyle birlikte ‘Kadın-Erkek’ ayrımı ufak ufak ortadan kalkmaya başladı.

Son birkaç yıldır ise erkek modasında çok fazla kadın esintileri görmeye başladık. Feminen tasarımların artmasıyla da erkeklerin vazgeçemediği gri, siyah, kahverengi ve beyaz yerini fuşyalara, neon renklere, florasan efektlere, sade ve tek düze desenler allı-güllü-dallı kıyafetlere, pantolonlar şort eteklere, taytlara, takım elbiseler dekoltelere, uzun çizmelere, eteklere ve elbiselere bıraktı…

Bundan 20 yıl önce podyumda daracık pantolon giyen, saçını uzatıp sürme çeken ya da pembe tonlarında kıyafet giyen erkek görünce farklı yakıştırmalar yapılabilirdi. Şimdilerde ise algı öyle değişti ki pek çok moda gurusu bu durumu “Dönemin yansıması” olarak nitelendiriyor.

Euromonitor adlı piyasa araştırma enstitüsünün verilerine göre, 2020 yılında erkek giyim satışları kadın moda piyasasını geride bırakacak. Tabii ister istemez akıllara şu sorular geliyor; “Yeni bir erkek profili mi oluşuyor?” “Erkek modası nereye gidiyor?” “Erkekler feminenleşiyor mu?”

Bu soruların hepsine ‘Hayır’ diyebiliriz. Çünkü aslında erkek profili değişmiyor. Geçmişte cinsel tercihini saklamak zorunda olan pek çok kişi günümüzde tercihlerini saklamadığı ve göğsünü gere gere yaşadığı için ‘Biz de varız’ diyorlar ve moda dünyası da onların sesini duyarak, ihtiyaçlarına karşılık vermeye başladı…

Şu da bir gerçek ki, özellikle sadece erkek giyim yapan markalar da dahil olmak üzere, dünyaca ünlü pek çok moda devi, tasarımlarını hazırlarken erkek görünümünden çok uzak modellerle karşımıza çıkıyor. Artık bir takım elbise veya kumaş pantolon gömlek gibi tasarımlar pek göremiyoruz. Göremediğimiz için de kafamızdaki erkek algısı değişti gibi hissediyoruz.

Halbuki tek değişen tasarımlar. Lakin böyle giderse görünümler de değişmeye başlayacak… Sanırım her şeyin bir dozu var ve belli sınırları aşmamak gerekiyor… Misal ben karşımda slip mayo ve uzun çizme giymiş, veya başına eşarp bağlamış, ya da tayt giymiş bir erkek görmek istemem!