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Ev hanımlarının el emeği tasarımlara yansıdı
Ev hanımlarının el emeği tasarımlara yansıdı
Farkını tarzına yansıtmak isteyen kadınların tercihi Modalogy, yeni koleksiyonunda da ilhamını ve gücünü kadınlardan alıyor. Ev hanımlarının el emeği ördüğü danteller, Hasat Mevsimi'nde hayat buldu...
Moda 9 Ekim 2019 - 18:01

Bir marka olmanın dışında sosyal sorumluluk projeleriyle bilinen Modalogy, Hasat Mevsimi adını verdiği yeni koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Derilerle yüzde yüz el işçiliğinden yapılan tasarımlardaki dantel işlemeler, ev hanımlarının ellerinden çıkıyor.
‘El Emeği Projesi’ ile örgü, dantel ve dokuma gibi el emeği işleri ev hanımlarından satın alarak tasarımlarını yöresel motiflerle süsleyen ve ev hanımlarına iş imkânı sağlayan Bengi Söney, koleksiyonla ilgili olarak “Kadınların gündelik hayatlarında mücadele ettikleri her alanda, emeklerinin karşılığını mutlaka almaları gerektiğini düşünüyoruz. Öyle ki, Hasat Mevsimi ile de kadınların gücünün karşılık bulduğu, emeklerinin meyvelerini verdiği zamansız bir koleksiyona imza attık. İstiyoruz ki, tüm kadınlar, kelimelere ihtiyaç duymadan da kendilerini ifade edebilecekleri özgün bir giyim tarzına sahip olsun” dedi.

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