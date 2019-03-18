Eva Mendes’ten yeni bahar koleksiyonu

Daha Hızlı Daha Öfkeli, Hitch ve Hayalet Sürücü filmlerinin başrol oyuncusu Eva Mendes, ortağı olduğu New York & Company için bir koleksiyon hazırladı. Daha önce verdiği bir röportajda her zaman makul fiyatlı tasarımlar yapmaya özen gösterdiğini, kendisinin de hep indirim mağazalarından alışveriş yaptığını söyleyen Mendes, bahar koleksiyonunda da yine uygun fiyatlı tasarımlar hazırladı.

Yaklaşık beş yıldır La La Land filminin başrol oyuncusu Ryan Gosling ile birlikte olan ve ünlü aktörden bir kızı olan Eva Mendes’in koleksiyonunda renkler öne çıkıyor. Fiyatlar ise 50 dolardan başlıyor.