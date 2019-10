Exquise ile kendi hikayeni yarat

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’a dördüncü kez katılan Exquise, İlkbahar-Yaz 2020 Koleksiyonu ‘Tell Your Story'i tanıttı.

İlhamını kendi hikayesini yaratan kadınların şehirli hayatlarından ve farklı hayatlar kurmak amacıyla çıktıkları yolculuklardan alan koleksiyon, kendi potansiyelini gerçekleştirmeyi tercih eden kadınların cesaretini gözler önüne sermek istercesine renkli bir koleksiyonla karşımıza çıkıyor.

Şehirli hayatlarına her geçen gün yeni ivmeler ekleyen kadınların enerjisini vurgulamak için oldukça dinamik renklerin bir arada kullanıldığı ‘Tell Your Story' koleksiyonunda, Exquise koleksiyonlarının vazgeçilmezi puantiye de klasiğin dışında bir yorumla yeni sezonda da yerini alıyor.

Farklı dokuları renk zenginliğiyle bir arada kullanmayı seven ve doğaya olan tutkusunu yeşil renge düşkünlüğüyle vurgulan Exquise, yeşilin birçok tonunu toprak tonlarıyla bir arada kullanıyor.

Şehirdeki yoğun hayatından vazgeçip, doğayla iç içe farklı hayatlar kurmak için cesaret edip, yola çıkan ve yeni hikayeler yaratan kadınlara selam gönderiyor. Vazgeçilmez çizgiler, verilen kararların dinamiğini vurgularken çiçek desenleri doğaya duyulan özlemi anlatıyor.