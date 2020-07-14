Faruk Saraç, markasını oğlu Orhun Saraç’a devrediyor

Türkiye’nin ilk erkek moda tasarımcısı olan Faruk Saraç, artış işlerini ve markasını oğluna devretmeye hazırlanıyor. Saraç’ın 28 yaşındaki oğlu Orhun da ilk koleksiyonunu yakın zamanda görücüye çıkaracak. Üniversite eğitimini Milano Instituto Marangonî'de moda ve pazarlama, masterını ise Kanada Toronto'da pazarlama üzerine yapan Orhun Faruk Saraç, korona günlerinde de moda çalışmalarına devam ederek Faruk Saraç markasıyla ilk kreasyonunu hazırladı.

