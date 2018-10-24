Fashion Film Festivali Istanbul başlıyor!

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İstanbul'un moda filmleri festivali Fashion Film Festival Istanbul, Zorlu Performans Sanat Merkezi'nin ev sahipliğinde, 3 Kasım'da başlıyor. 2 gün sürecek festivalde bu sene de yine dünyanın dört köşesinden hem büyük moda evlerinin, markaların hem de genç ve bağımsız tasarımcıların filmlerini dev ekrana yansıtırken, izleyicilerine söyleşiler, atölyeler, sanat enstelasyonları ve partilerle de benzersiz bir deneyim yaşatıyor.

KNITSS ana sponsorluğunda düzenlenen festival, tamamen ücretsiz ve halka açık. Fashion Film Festival Istanbul, bu yılki edisyonunda tam 7 farklı kategoride ödül dağıtacak. Moda editörleri, fotoğrafçılar, oyuncular, tasarımcılar ve festival direktörleri gibi farklı disiplinlerden önemli ve dünyaca ünlü isimleri bir araya getirecek olan uluslararası jüri, festivalde En İyi Moda Filmi, En İyi Türk Moda Filmi, En İyi Müzik Videosu, En İyi Moda Belgeseli, En İyi Makyaj ve En İyi Saç Tasarımı ödüllerinin sahiplerini belirleyecek. Ayrıca bir üniversitede okuyan ya da öğrenci olmasa dahi ilk kez bir moda filmi çeken yönetmenlerden birine verilecek olan Genç Keşif ödülünün sahibini bir sonraki projesini İstanbul'da gerçekleştirmesi koşuluyla 85/90 Projects tarafından sağlanacak bir yapım desteği bekliyor.

Fashion Film Istanbul 2018'de, Tuba Ünsal, Edis, Nihat Odabaşı'nın da olduğu birbirinden önemli isimler uluslararası yarışma jürisi ve festival konuklarında yer alıyor!

Festivalde 120 Moda Filmi Gösterilecek

Festivalde farklı bölümlerde yaklaşık 120 moda filmi gösterilecek. Festivalin kurucusu ve kreatif direktörü Tuna Yılmaz “İstanbul küresel güç oyununun her alanında gelmek istediği lider konuma, moda sektöründe de ulaşabilmek için büyük adımlar atıyor. Dünyaya İstanbul’daki moda dünyasının sadece moda haftasındaki defilelerden ibaret olmadığını, kentin ve etkinliğin vizyonunun daha geniş olduğunu göstermek gerek” diyerek festivalin sıradanlaşmış moda etkinliklerinden çok daha farklı, sofistike ve küresel bir organizasyon olduğunun altını çiziyor.

Festival Programı:

3 Kasım Cumartesi

13.00: Film Gösterimi “Young Discoveries”

13.30: Söyleşi “Nihat Odabaşı, Bulut Reyhanoğlu & Zeynep Soylu”

14.00: Film Gösterimi “Fashion Documentaries”

14.45: Film Gösterimi “Music Videos”

15.15: Söyleşi “85/90 Projects & Bediz Yıldırım”

15.45: Film Gösterimi “Fashion Film Panorama 1”

16.45: Söyleşi “Mu Tunç & Ferhan İstanbullu”

17.20: Masterclass “Bruno Aveillan moderated by Zeynep Armağan Şahan”

20.00: Ödül Töreni

4 Kasım Pazar

13.00: Film Gösterimi “Fashion Film Panorama II”

14.00: Film Gösterimi “Bianca with Rashid”

14.40: Söyleşi “Raşit Bağzıbağlı & Adil Valizade & Tuna Yılmaz”

15.20: Film Gösterimi “Country in Focus: Italy”

16.00: IED Fashion Talk “Paola Pattacini”

16.45: Film Gösterimi “Magazine Films”

17.10: Fashion Talk “Luca Imbimbo, Raoul Keil & Myra Postolache”

18.00: Film Gösterimi “Fashion Film Panorama II”