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Fatma Turgut marka yüzü oldu
Fatma Turgut marka yüzü oldu
Fatma Turgut, ünlü motosiklet markası ile anlaştı. Markanın yüzü olan şarkıcı, reklam çekimleri için kamera karşısına geçti.
Moda 16 Aralık 2019 - 10:31

Türk rock müziğinin sevilen ismi Fatma Turgut, Harley- Davidson ile anlaştı. Yeni koleksiyon çekimleri için kamera karşısına geçen Turgut, “Efsane olan bir marka ile çalışmak heyecan verici” dedi.
Model grubundan ayrıldıktan sonra solo kariyeri ile başarısına devam eden Turgut, zamansız ve özgür ruhu, asi ve dinamik çizgileri ile dikkat çeken botlarla poz verdi. “Ben de dahil herkesin sahip olmak istediği bir ayakkabıydı. Şimdi bu marka ile çalışmak hem heyecan hem de gurur verici” dedi.

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