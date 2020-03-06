Fendi, Bağcılar’daki bir markaya dava açtı, 5 yıl sonra kazandı!

İtalyan tekstil firması Fendi kendi ürünlerini taklit ettiği gerekçesiyle Türkiye’de sosyal medya üzerinden şal ve eşarp satan Ali T.’yi şikayet etti. İstanbul Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 5 yıl süren davanın sonucunda mahkeme İtalya firmasını haklı buldu. Mahkeme Ali T.’nin firmaya 10 bin lira tazminat ödemesine ve Fendi logosu taşıyan tüm ürünlerin imhasına karar verdi.

Damla GÜLER / İSTANBUL

Dünyanın birçok ülkesinde tescilli marka olan ve 1925 yılında kurulan İtalyan tekstil firması Fendi 2015 yılında İstanbul'da yaşayan Ali T.'nin kendi logosunu kullanarak taklit ürün üreterek sattığını farketti. Şirketin İstanbul'da yaşayan avukatları hemen harekete geçerek durumu mahkemeye taşıdı. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne dava açan avukatlar, müvekkillerinin marka hakkına tecavüz edildiğini belirterek, “İnternet sitesi üzerinden söz konusu ürünlerin satışı yapılıyor. Bu durum haksız rekabete yol açmaktadır. Ürünlerin satıldığı siteye erişim engellensin ve anılan ürünler toplatılsın” dedi. Avukatlar ayrıca Ali T.'nin 10 bin lira tazminata mahkum edilmesi talep edildi.



TAKLİT ÜRÜNLER İMHA EDİLECEK

Ali T.'nin avukatları ise mahkemeye sundukları savunma dilekçesinde, “Müvekkilimizin satışını yaptığı marka ile Fendi markası arasında benzerlik yoktur. Talep edilen tazminat tutarı ise fahiştir” dedi. Tarafların savunma ve taleplerinin ardından kararını açıklayan mahkeme Fendi firmasını haklı bularak, marka hakkına tecavüzün söz konusu olduğuna hükmederek, Fendi'nin logosunu taşıyan tüm ürünlerin toplatılarak imha edilmesine karar verdi. Ayrıca mahkeme Ali T.'nin Fendi markasına 10 bin lira tazminat ödemesine de karar verdi.