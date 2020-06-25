Fendi koleksiyonunu Türkiye’den ilk olarak Hadise giydi

Dünyaca ünlü moda devi Fendi, Silvia Venturini Fendi tarafından tasarlanan Prefall 2020 Koleksiyonu kapsamında Los Angeles’lı sanatçı Joshua Vides kolaborasyonu ile özgür ruhlu, dinamik Kaliforniya esintisi sunuyor. Marka, California Sky koleksiyonu, çağdaş sanat dünyasında etkin bir figür olan Joshua Vides’ın imza siyah-beyaz marker stili ve çizgi roman grafikleri ile cool, trend ve enerjik stilde hazırladı.

Dün tanıtımı yapılan koleksiyonu Chiara Ferragni & Fedez, Leonie Hanne, Caro Daur, Cindy Bruna gibi dünyaca ünlü Influencer’lar tanıttı. Her ne kadar ‘Hadise dünyaca ünlü marka ile anlaştı’, ‘Hadise Fendi’nin tanıtım yüzü oldu’ gibi haberler çıksa da, bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Hadise, sadece Türkiye’den koleksiyonu ilk kez giyen isim oldu…

