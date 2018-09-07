Ferhan Şensoy’un gelinliği beğeni topladı

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Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy ve sunucu Derya Baykal’ın kızları Ferhan Şensoy, dün, üç yıllık sevgilisi Cem Öğet ile hayatını birleştirdi. Şensoy, düğününde Tuvana Büyükçınar imzalı retro tarzı bir gelinlik tercih etti. 1950-60 yılların tarzını yansıtan, dantel ve güpür işlemeli gelinlik, genç oyuncuya çok yakışmış.

Bu arada bakmayın gelinlik dediğimize… Her ne kadar gelinlik desek de aslında bu tam olarak bir elbise… Onu gelinlik yapan ise duvağı… Ama ne var ki günümüzde gelinlik algısı git gide değişiyor ve tarlatanlı gelinlikler yerini elbiseye bırakıyor…

Tasarım Şensoy’un tam yaşına uygun olmuş ama aynı şeyi ayakkabılar için söyleyemeyeceğiz. Ayağına 1 numara büyük gibi görünen, topuk kısmında potluk olan 3 bin 800 TL değerindeki Harriet Wilde ayakkabılar doğru bir tercih gibi görünmüyor.

