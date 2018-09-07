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Ferhan Şensoy’un gelinliği beğeni topladı
Ferhan Şensoy’un gelinliği beğeni topladı
İşadamı Cem Öğet ile dün dünyaevine giren Ferhan Şensoy, gelinlik tercihiyle beğeni topladı. Düğün öncesi "Evden çıkarken davul zurnaya ihtiyaç duymadık, bugün içimiz halay çekiyor" yazan Şensoy'un dantel ağırlıklı gelinliği nostaljik esintiler taşıyor...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 7 Eylül 2018 - 10:52

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy ve sunucu Derya Baykal’ın kızları Ferhan Şensoy, dün, üç yıllık sevgilisi Cem Öğet ile hayatını birleştirdi. Şensoy, düğününde Tuvana Büyükçınar imzalı retro tarzı bir gelinlik tercih etti. 1950-60 yılların tarzını yansıtan, dantel ve güpür işlemeli gelinlik, genç oyuncuya çok yakışmış.
ferhan-sensoyBu arada bakmayın gelinlik dediğimize… Her ne kadar gelinlik desek de aslında bu tam olarak bir elbise… Onu gelinlik yapan ise duvağı… Ama ne var ki günümüzde gelinlik algısı git gide değişiyor ve tarlatanlı gelinlikler yerini elbiseye bırakıyor…
ferhan-sensoy3Tasarım Şensoy’un tam yaşına uygun olmuş ama aynı şeyi ayakkabılar için söyleyemeyeceğiz. Ayağına 1 numara büyük gibi görünen, topuk kısmında potluk olan 3 bin 800 TL değerindeki Harriet Wilde ayakkabılar doğru bir tercih gibi görünmüyor.
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