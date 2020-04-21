FLO’dan sağlık çalışanlarına 2 milyon TL

FLO, ülkemizi etkisi altına alan yeni tip corona virüsü ile mücadele kapsamında önlem amacıyla sağlık çalışanlarına 40 bin çift ayakkabıyı ulaştırdı. Milli Dayanışma Kampanyası’na da 1 milyon TL bağışta bulunan FLO toplamda 3 milyon TL’lik bir bağış gerçekleştirdi.

FLO, corona virüsü pandemisi ile mücadele kapsamında ilk günden itibaren alınması gereken tüm önlemleri aldı ve çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı adına geçici olarak kapatırken, fabrikalarında da yine tüm çalışanlarının güvenliği adına üretimine geçici olarak ara verdi.

Marka, sağlık çalışanlarına yönelik ‘Hastanede kullanılan ayakkabıların hastane dışına çıkartılmaması’ tavsiyesinden hareketle; ilk etapta 15 bin çift ayakkabıyı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla sağlık çalışanlarının ulaştırdı. 25 bin çift ayakkabı daha göndererek toplamda 2 milyon lira değerinde 40 bin çift ayakkabı bağışladı. Marka şimdi de ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na da 1 milyon TL bağışta bulundu.