Fransa güzeli Taunay Coelho Türk tasarımcı tercih etti

72. Cannes Film Festivali'ne bu yıl Türk tasarımcılar damgasını vurdu. Bu isimlerden biri de Gülafer Ataş... Tasarımcı, Fransa'yı temsil eden Miss Europe güzeli Taunay Coelho'yı giydirdi...

72. Cannes Film Festivali, ödül alan filmler kadar, kırmızı halı geçidindeki starların tercih ettikleri stillerle de öne çıkıyor. Türk tasarımcılar ise festivale damga vuruyor. Geçtiğimiz gün ünlü Hintli oyuncu Diana Penty’nin giydiği elbise ile beğeni toplayan Nedret Taciroğlu dışında, Gülafer Ataş da etkinlikte öne çıktı.

Haute Couture tasarımcısı Ataş, Cannes Film Festivali’nde Miss Euorope Yarışması’nın güzellerini giydirdi. Ayrıca yarışmanın Fransa güzeli Taunay Coelho'nun giydiği elbiseler dikkat çekti.

Tasarımcı Gülafer Ataş ve kız kardeşi İpek Boyayan, Oscar ve Cannes'ten sonra Grammy Ödülleri için hazırlıklarına başladıklarını, sürpriz bir isim ile tüm dünyanın dikkatlerini Türk haute couture sektörünün üzerine çekeceğini ifade ettiler.