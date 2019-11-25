Fransız lüks devi LVMH, Tiffany’yi satın aldı

Paris merkezli, dünyaca ünlü lüks markaları bünyesinde bulunduran Louis Vuitton Moet Hennessy yani hepimizin bildiği adıyla LVMH, ünlü mücevher şirketi Tiffany&Co.’yu 16,2 milyar dolara satın aldı.

Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Givenchy, Hublot, Bulgari, Versace gibi devleri bünyesinde bulunduran lüks devi, tarihindeki en büyük satın almayı Tiffany ile yaptı. Zira markanın satış değeri neyse o fiyatı verdi.

Dev şirketten konu ile ilgili bir de açıklama yapıldı ve 180 yıllık Tiffany markasını ve dünya genelindeki 300 mağazasını hisse başına 135 dolardan almak üzere anlaştıkları belirtildi… Sözleşme ise 2020 yılına kaldı. Detaylar tam olarak belli olduktan sonra önümüzdeki yıl anlaşmanın onaylanması bekleniyor. Yapılan bu açıklamaların ardından ise LVMH hisselerinin 1.3’lük bir yükselme yaşadığı da söylendi.