Fransız moda devi Chanel’de yönetim değişikliği

Lüks moda evi Chanel, üst yönetim kadrosunda değişikliğe gitti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Reuters, Fransız lüks moda markası Chanel’in üst yönetiminde değişikliğe gittiğini duyurdu. Reuters’ın aktardığı habere göre, markanın yeni CEO’su Unilever’in eski yöneticisi Leena Nair oldu.

Grup yaptığı açıklamada, hali hazırdaki CEO Alain Wertheimer’ın küresel icra başkanı görevine getirildiğini duyurdu.

Nair’in kariyeri, son olarak insan kaynakları şefi ve Unilever’in yönetim kurulu üyesi olarak 30 yıl sürdü.

Chanel’in yönetiminde daha çok kadınlar görev alıyor. Satış departmanı ise 10 yılı aşkın tecrübeli çalışanları ile 5 rakibi olan Gucci, L’Oréal USA, Harry Winston, LVMH ve Burberry arasından dördüncü sırada yer alıyor.

İlginizi Çekebilir Ekonomik kriz yokmuş: Chanel çantalarına kota getirdi