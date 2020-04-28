Fransız moda markaları sağlık çalışanları için açık artırma yapacak

Fransız moda endüstrisi, sağlık çalışanları bir ilke imza attı ve Fransız sağlık çalışanlarına malzeme tedarik eden, dağıtan ve kar amacı gütmeyen #ProtegeTonSoignant organizasyonuna yardımcı olabilmek adına bir açık artırma planladı.

Bir kereye mahsus olmak üzere, moda müzayedesi için bir araya gelen markalar arasında Chanel, Celine, Dior, Louis Vuitton, Balenciaga ve Comme des Garçons gibi 80’den fazla marka bulunuyor.



Her tasarımcı bir arşiv öğesini özelleştirecek veya açık artırma için sıfırdan #ProtegeTonSoignant’ın imza mavi rengine gönderme içerecek yeni bi parça tasarlayacak.

Ürün en yüksek teklif verene satılacak ve tüm gelirler Fransız hastanelerine ve sağlık çalışanlarına bağışlanacak. Açık artırma parçaları 1 Mayıs’tan 4 Mayıs’a kadar yayınlanacak ve fiyatlar 100 Euro’dan başlayacak.