Fulya Zenginer kendi markasını kurdu

Oyuncu Fulya Zenginer, oyunculuğunun ardından şimdi de kendi tasarımlarından oluşan Mrs X markasıyla karşımızda. Geçtiğimiz günlerde fotoğraf çekimleri için stüdyoya giren oyuncu, ürünlerini online olarak satışa çıkarttı.

Sosyal medyada tarzı ve moda anlayışı ile beğeni toplayan Zenginer “Mrs X her zaman gerçekleştirmek istediğim kendi tasarımlarımı moda tutkunlarıyla paylaşabileceğim bir hayalimdi ve şimdi gerçek oldu. Yoğun ilgiden ve gelen olumlu yorumlardan çok mutluyum. Bir hayalimi gerçekleştirdim” dedi.

Markada tişörtler 55 ila 80 TL arasında satılırken, jean pantolonlar 130 ila 160 TL, Jean ceketler ise 270 ila 375 TL arasında satışa sunuldu.

