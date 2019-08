G7 Zirvesi’ne First Lady’lerin rüküşlüğü damga vurdu

G7 Zirvesi, dün, Fransa’nın güneybatısındaki Biarritz kasabasında başladı. Zirvede liderler bir araya gelirken, First Lady’ler ise kültürel etkinliklere katıldı. Bask kültürünün hakim olduğu Biarritz şehrinde yerel kültürü tanıma imkanı bulan First Lady’ler, folklor dansları izleyip, dünyaca ünlü espelette biberlerinin yetiştirildiği bir tarlayı ziyaret etti. Ardından kilise ziyaretinde bulunan First Lady’ler, bölge halkının yüzyıllarca kulaktan kulağa günümüze ulaştırdığı ilahileri dinledi. Ne var ki, başkan eşlerinin stilleri, zirvenin önüne geçti…

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin eşi Akie Abe, Şili’nin First Lady’si Cecilia Morel, Avustralya Başbakanı Scott Morrison’ın eşi Jenny Morrison, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk’ın eşi Malgorzata Tusk, Dünya Bankası Başkanı David Malpass’ın karısı Adele Malpass’ın stilleri sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu…

Dünden bugüne, salaş ve rüküş halleriyle dikkat çeken başkan eşleri, bugün de Biarritz’deki Cote des Basques plajında görüntülendi. Fransa First Lady’si Brigitte Macron’un önderliğinde çeşitli etkinliklere katılan First Lady’ler rüküş halleriyle dikkat çekti. Hatta şıklığıyla her daim ilgiyi üzerine çekmeyi başaran Melania Trump’ın MAison Alaia markasına ait etnik elbisesi dahi günü kurtarmaya yetmedi.

Üstelik modanın kalbi Fransa’nın First Lady’si Brigitte Macron’dan çok daha şık bir kombin beklerken, safari elbisesi ve kıyafetiyle uyumsuz Louis Vuitton ayakkabıları da hayal kırıklığı yaşattı. Jenny Morrison ise tam anlamıyla bir facia… Yüksek bel puantiyeli elbisesi ve askılı V yaka beyaz bluzu proporsiyonuna hiç uymadığı gibi, yanlış kombinle olduğundan çok daha kilolu görünmüş.

Akie Abe, Cecilia Morel, Malgorzata Tusk ve Adele Malpass’ın stilleri için de kötünün iyisi diyebiliriz…