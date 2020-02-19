Geçen yıl hayatını kaybeden Karl Lagerfeld’in ölüm yıldönümü
Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld, 19 Şubat 2019’da 85 yaşında hayatını kaybetmiş ve moda dünyasını şoka uğratmıştı. Lagerfeld’in bugün ölüm yıldönümü.
Ünlü ismin aramızdan ayrılışının birinci yılında, ünlü isimler mesaj yayınlarken, moda devleri ve tasarımcılar da Lagerfeld ardından anılarını anlattı. Ayrıca Fransız araştırmacı gazeteci Raphaelle Bacque, bugün ‘Kaiser Karl the Life of Karl Lagerfeld’ adındaki biyografi kitabını piyasaya sürdü…