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Geçen yıl hayatını kaybeden Karl Lagerfeld’in ölüm yıldönümü
Geçen yıl hayatını kaybeden Karl Lagerfeld’in ölüm yıldönümü
20. yüzyılın en önemli moda tasarımcılarından biri olarak sayılan Karl Lagerfeld, geçen yıl bugün, 85 yaşında hayatını kaybetti. Lagerfeld için bir anma töreni düzenlenecek...
Moda 19 Şubat 2020 - 13:27

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld, 19 Şubat 2019’da 85 yaşında hayatını kaybetmiş ve moda dünyasını şoka uğratmıştı. Lagerfeld’in bugün ölüm yıldönümü.

Reuters

Ünlü ismin aramızdan ayrılışının birinci yılında, ünlü isimler mesaj yayınlarken, moda devleri ve tasarımcılar da Lagerfeld ardından anılarını anlattı. Ayrıca Fransız araştırmacı gazeteci Raphaelle Bacque, bugün ‘Kaiser Karl the Life of Karl Lagerfeld’ adındaki biyografi kitabını piyasaya sürdü…

Reuters