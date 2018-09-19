Gemüse Kebap sahibi Mustafa’nın Diesel ile olan işbirliği şaşırttı

Öyle birini düşünün ki, yaptığı spesiyal döner sandviçlerle popüler olsun, Elon Musk döner yemeğe gitsin, büfenin önünde metrelerce kuyruk oluştursun ve dünyaca ünlü bir marka, işbirliği yapmak için onun kapısını çalsın... Bahsettiğimiz kişi Berlin'de yaşayan Mustafa ve artık Diesel markasında, onun için hazırlanmış özel bir koleksiyonu var...

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Rihanna, Erdem Moralıoğlu, Kylie Jenner, Cara Delevingne, Kit Harington, Kim Kardashian, Fahriye Evcen, Sinem Kobal, Şeyma Subaşı, Kıvanç Tatlıtuğ, Yasemin Özilhan ve daha aklımıza gelmeyen pek çok ünlü isim, markalarla işbirliği yaptı. Zira günümüzde, ünlü isimlerle koleksiyon hazırlamak ya da popüler isimleri marka yüzü yapmak daha çok dikkat çekiyor.

Ama öyle biri var ki… Kebap büfesi var, kimse onu tanımıyor lakin tanınmamasına rağmen oldukça popüler. Üstelik dünyaca ünlü bir jean markası olan Diesel ile önemli bir çalışmaya imza attı. Evet yanlış okumadınız. İşbirliği yapılan kişi ünlü değil, Berlin’de döner büfesi var ve adı Mustafa…

Mustafa, küçük Türkiye olarak bilinen Kreuzberg’teki Mustafa’s Gemüse Kebap’ın sahibi… Onun bu denli popüler olmasının nedeni ise çeşitli soslarla ve sebzelerle hazırladığı dönerler… Öyle ki günün her saati büfenin önünde metrelerce kuyruk oluşuyor. Hatta bu kuyrukta 1 saat bekleyenler, bekleme anılarını sosyal medyada anlatanlar bile var. Mesela müşterilerin sosyal medya paylaşımlarına baktığınızda ‘Sıra beklerken acıkmamak için yanınıza atıştıracak bir şeyler alın’ yorumlarına rastlayabilirsiniz…

Büfenin müdavimleri sadece Türkler değil… Berlin ve çevresinin dışında başka ülkelerden de bu lezzeti tatmak isteyenler geliyor. Belki çok şaşıracaksınız ama Elon Musk da bu dönere bayılanlardan biri…

İşte kimsenin tanımadığı ama döneriyle popüler olan Mustafa, global bir marka olan Diesel ile yaptığı işbirliği sonucu şu an herkes tarafından biliniyor. Kendi deyimiyle ‘Şehrin en havalı mekanıyla’ bir çalışma gerçekleştirmek isteyen Diesel, kebap büfesinden esinlenerek bir koleksiyon çıkardı. Diesel X Mustafa koleksiyonunda markanın ve Mustafa’nın logolarıyla yorumlanmış sweatshirt'ler, tişörtler ve şapkalar bulunuyor. Fiyatlar ise 375 ila 1500 TL arası değişiyor…

Sınırlı sayıda üretilen ve bittikten sonra yeniden üretilmeyecek olan koleksiyon için, Mustafa’nın da yer aldığı bir reklam çekildi. Büfenin önünde oluşan kuyrukların, kuyrukta bekleyen kişilerin stilinden ilham hazırlanarak çekilen tanıtım videosunda başrolde tabii ki dillere destan döner sandviç vardı. Reklam filminde markaların, daha havalı markalarla biraraya gelerek daha da havalı oldukları anlatılıyor.