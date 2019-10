Genç yetenekler podyumda

İstanbul Moda Akademisi mezunu üç genç Muhammed İloğlu, Mehmet Emiroğlu ve Şebnur Günay, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) desteği ile yeni koleksiyonlarını sundu.

Muhammed İloğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu. 3. Tasarım Bienali kapsamında İKSV ve H&M’in düzenlediği “Fashioning the Future” sergisinde 20 genç tasarımcı arasında yer aldı. Aynı zamanda 2017 yılında 25. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nda ilk 10 finalist arasında yer alarak İMA'da Master Class Moda Tasarımı eğitimi ödülü kazandı. İMA'da aldığı yüksek lisans eğitiminden mezun olduğu yıl New Gen tasarımcıları arasına seçilen İloğlu, New Gen defilesine çıkmaya hak kazandı.

Tesera; yani “Hiperküp” Yunanca 4 anlamına geliyor. Aynı zamanda hiperküp 4. boyutu temsil ediyor. 4. boyut ise; “zaman”dır. İnsan ilk üç boyutta özgürdür, dikey ve yatay hareket edebilir fakat 4. boyutta bedenine sıkışıp kalmıştır, zamanda hareket edemez. Tasarımcı Muhammed İloğlu'nun 2020 İlkbahar-Yaz kadın hazır giyim koleksiyonunda renklerin özgür bırakılıp formlar ile insan bedenine olan hapsi konu ediliyor.

Mehmet Emiroğlu Sabancı Üniversitesi “Visual Arts and Visual Communication Design” bölümünde eğitim aldı. Sabancı Enstitüsü'nde aldığı 2 yıllık Hazır Giyim Tasarımı ve Teknolojileri eğitimimin ardından Studio Arzu Kaprol’de başladığı stajından sonra Simay Bülbül’ün tasarım ekibinde 3 yıl deri ve deri konfeksiyon tasarımları yaptı. 2015 yılında H&M grubunda “COS” ve “& Other Stories” koleksiyon geliştirme bölümlerinde görev alan tasarımcı, 2017 Yılında Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nda 1. oldu.

Şebnur Günay ise 2014 yılında İstanbul'da kalıp ve dikiş eğitimi aldıktan sonra İstanbul Moda Akademisi'nde Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı'ndan mezun oldu. Halihazırda Belçika-Anvers'teki Royal Academy of Fine Arts ‘da eğitimine devam ediyor.