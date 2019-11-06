Giambattista Valli gecesinde ünlüler geçidi

H&M, yılın en merakla beklenen moda olaylarından biri olan tasarımcı iş birliğini bu yıl özgür ruhu, müthiş tasarımları ve sofistike havasıyla öne çıkan Paris merkezli tasarımcı Giambattista Valli ile gerçekleştirdi. İki dev markanın tanıtımının İstanbul ayağı ise Tersane İstanbul Haliç’te gerçekleşti...

H&M, dünyaca ünlü tasarımcı Giambattista Valli ile özel bir iş birliği yaptı. Global lansmanı Roma'da Palazzo Doria Pamphilj'de gerçekleşen etkinlikten sonra, geçen akşam ise İstanbul Tersane İstanbul Haliç'te yeni koleksiyon tanıtımı yapıldı.

H&M Türkiye Ülke Müdürü Müge Arpacıoğlu ve H&M Türkiye İletişim Müdürü Pelin Atay Kuran'ın ev sahipliği yaptığı davet moda ve iş dünyasından birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Kerem Bürsin, Ece Sükan, Begüm Kütük, Tanem Sivar, Ahu Yağtu, Pınar Tezcan Özçapkın, Şirin Ediger, Öykü Baştaş gibi isimler davete Giambattista Valli x H&M koleksiyonundan görkemli parçalarla katıldılar.