Giambattista Valli H&M ile iş birliği yaptı, ilk kıyafeti Kendall giydi

Paris merkezli tasarımcı Giambattista Valli'nin H&M ile işbirliği yapacağı dün gece Cannes’da gerçekleşen amfAR galasında duyuruldu. Kendall Jenner ise, bu işbirliği kapsamında hazırlanan sınırlı sayıda çıkan koleksiyondan pembe bir kıyafetle kırmızı halıda boy gösterdi...

Ünlü tasarımcıGiambattista Valli ve H&M, yeni bir işbirliğine adım atıyor. Dün gece amfAR gecesinde ilk kez duyurulan haber heyecan yarattı. Markanın Kreatif Danışmanı Ann Sofie Johansson kırmızı halıda Kendall Jenner, Chris Lee (Li Yuchun), Chiara Ferragni, H.E.R., Bianca Brandolini d'Adda ve Ross Lynch ile birlikte yürüdü.

Yıldızlar Giambattista Valli x H&M iş birliğinden sınırlı sayıda sunulan ilk parçalar arasından en görkemli elbiselerle yer aldılar. Koleksiyondan seçili ürünler 25 Mayıs'ta seçili mağazalarda, koleksiyonunun tamamı ise, dünya çapında 7 Kasım 2019'da satışa sunulacak.

Bu işbirliği hakkında konuşan Kendall Jenner “Giambattista Valli x H&M iş birliğinin ilk parçalarından birini, burada amfAR galasında giymekten dolayı çok mutluyum. Bu elbise her şey muhteşem, romantik ve çok feminen. Koleksiyonun devamının nasıl olacağını sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.