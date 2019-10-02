Gigi Hadid defilede podyuma atlayan komedyeni dışarı çıkardı

Ünlü moda devi Chanel, dün öğlen saatlerinde Paris Moda Haftası kapsamında 2020 İlkbahar Yaz koleksiyonunu modaseverlerin beğenisine sundu. Bir şehir konseptinde hazırlanan defilede, modeller caddede ve binaların çatılarında yürüyormuş gibi bir ortam hazırlandı.

Ne var ki defilenin ortalarında, modeller yürümeye devam ederken, komedyen ve youtuber olduğu anlaşılan Marie S’Infiltre bir anda podyuma fırladı. Kimse o anda ne olduğunu anlamadı ve kadın mankenlerle birlikte podyumda yürümeye başladı.

Marie’nin üstünde ise Chanel’in ikonikleşmiş, kazayağı desenli, tüvit takım elbisesi vardı. Birkaç dakika podyumda yürüyen komedyen, son olarak dünyaca ünlü model Gigi Hadid’in önünü kesti. Hadid’e yol vermeyen Marie maalesef Gigi’nin gazabına uğradı.

Gigi Hadid, durumu farkedip S’Infiltre’nin peşinden koşan güvenliklerden önce S’Infiltre’nin omzundan tutarak podyum dışına inmesini sağladı. Kadın karşı çıkmaya çalışsa da Hadid başarılı bir şekilde onu podyumdan yaka paça da olsa çıkarmayı başardı.

Tabii bu durum dün akşam sosyal medyada büyük ses getirdi. Komedyen amacına ulaştı, adından söz ettirdi ve takipçilerini artırdı. Öyle ki defile sonrası açıklama yapmayı da ihmal etmedi ve “Geçen hafta Etam defilesinde de aynısını yaptım. Fakat bu kez büyük oynadım” dedi…

