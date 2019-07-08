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Gigi Hadid, Irina Shayk ve Joan Smalls Moschino çekiminde kavga etti
Gigi Hadid, Irina Shayk ve Joan Smalls Moschino çekiminde kavga etti
Irina Shayk, Gigi Hadid ve Joan Smalls, Moschino'nun reklam çekimi için bir araya geldi. 1980'lerde geçen reklam filminin bir sahnesinde ise modeller, reklam gereği saç başa kavga etti...
Moda 8 Temmuz 2019 - 09:43

Jeremy Scott sınırları zorladı ve Moschino reklam kampanyası için Irina Shayk, Gigi Hadid ve Joan Smalls’u bir araya getirdi. 1980 temalı film, döneme damgasını vuran Dynasty – Hanedan dizisinden ilham alınarak çekilmiş.

1980’lere gönderme yapan çekimde, kabarık küt saçlar, parıltılı elbiseler, abartılı makyaj öne çıkıyor. Ama klibin en ilginç tarafı İtalyan moda devinin, üç ünlü ismi saç başa kavga ettirmesi oldu. Ne var ki, ünlü modeller de kendilerini öyle kaptırdılar ki, gören gerçekten kavga ediyorlar sanır.