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Gigi Hadid, Pia Hakko’nun markasına ait bir tişörtle görüntülendi
Gigi Hadid, Pia Hakko’nun markasına ait bir tişörtle görüntülendi
Gigi Hadid, geçen gün New York'ta sokakta yürürken görüntülendi. Deve tüyü rengi bir kaban giyen Hadid'in içindeki tişört ise bir Türk markasına ait. Hadid, Pia Hakko ve Pelin Yaşar'ın sahibi olduğu Psc'den bir tişört giydi...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 2 Aralık 2019 - 11:12

Dünyaca ünlü top model Gigi Hadid, en yakın arkadaşlarıyla birlikte geçen gün New York’ta sokakta yürürken görüntülendi. Erkek arkadaşıyla yollarını ayırdıktan sonra pek ortalarda görünmeyen Hadid, şu sıralar Antoni, Karamo Brown, Tan Fransa, Bobby Berk ve Jonathan Van Ness ile geziyor…

Gigi Hadid

Hadid sokak stiliyle de dikkat çekti. Max Mara markasına ait, 1805 sterlin değerindeki – 13 bin 400 TL’lik, deve tüyü rengi kabanını, yüksel bel bir jean ve yine kabanıyla aynı tonlarda bir tişörtle kombinledi. Ünlü modelin üzerindeki tişört ise Cem Hakko’nun kızı Pia Hakko ve arkadaşı Pelin Yaşar’ın markası Psc’ye ait.

Gigi Psc markasına ait bu tişörtü giydi.

İki yakın arkadaşın markaları Hollywood ünlülerinin dikkatini çekmeye başladı. Zira daha önce Cara Delevingne de markaya ait yazılı bir tişörtle görüntülenmişti.

Pelin Yaşar ve Pia Hakko

Pia Hakko’nun annesi Bettina Hakko ise Gigi Hadid’in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak “Kızımla gurur duyuyorum” dedi…

Son güncelleme: 11:22 - 02.12.2019
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