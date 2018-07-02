Gigi Hadid, Soo Joo Park ve Kaia Gerber birer ‘yabancı’ oldu!

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Dünyaca ünlü moda devi Moschino'nun kreatif direktörü Jeremy Scott, yeni kampanyası ‘Alien Nation’ için modeller birer ‘yabancı’ olarak lanse edildi. Steven Meisel tarafından çekilen 2018-19 Sonbahar/Kış kampanyasının bu görüntüleri ise yayınlandığı gün büyük ses getirdi.

Öyle ki, ABD’nin sert göçmen politikalarından esinlendiği söylenen Scott’un kampanyası, bir çok kişi tarafından Trump yönetiminin empoze ettiği göç politikalarını destekler nitelikte algılandı.

Zaten kampanyada yer alan modeller de farklı ten renkleriyle kamera karşısına geçti. Örneğin Kaia Gerber, kırmızı ten rengiyle Jacqueline Kennedy Onassis'i andırırken, Gigi ise mavi ten rengiyle poz verdi. Soo Joo Park tam bir uzaylı görünümündeydi…

Scott kampanyasının ana fikrini “Reklam kampanyamın tüm konsepti, ABD yönetiminin “yasadışı yabancılara” yönelik sert tutumlarına dikkat çekmek üzerine kurulu. Şovumdaki modelleri ve kampanyayı, bu konuya dikkat çekmenin ve “yabancı”nın tam olarak ne olduğunu tartışmanın bir yolu olarak tasarladım. Turuncu, mavi, sarı ve yeşil… Onlar bizim dostlarımız, komşularımız, iş arkadaşlarımız, akrabalarımız ve sevdiklerimiz” şeklinde açıkladı.

