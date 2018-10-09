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Gigi Hadid ve Solomon Diaz Versace için Eros ve Psyche oldu
Gigi Hadid ve Solomon Diaz Versace için Eros ve Psyche oldu
Ünlü model Gigi Hadid ve Solomon Diaz, Versace'nin yeni parfümü için Eros ve Psyche oldu.
Moda 9 Ekim 2018 - 10:57

Geçtiğimiz hafta satışı ile gündemi bir hayli meşgul eden, hatta satış sonrası İtalya’yı ayağa kaldıran Versace, yeni çıkaracağı kokusu Eros Flame ile oldukça iddialı geliyor.
gigi-solomonİtalyan moda devi Versace, kampanya için dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve Solomon Diaz’ı seçti… Fotoğrafçı Steven Meisel’in çektiği reklam kampanyasında Gigi ve Solomon, Louvre Müzesi’nin zengin sanat koleksiyonunda yer alan en ünlü heykeli Eros ve Psyche’yi canlandırdı ve mitolojideki en büyük aşkı anlatan heykelle aynı pozu verdi…

Louvre Müzesi'ndeki Eros ve Psyche

Louvre Müzesi’ndeki Eros ve Psyche

Son güncelleme: 11:00 - 09.10.2018

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