Gigi Hadid ve Solomon Diaz Versace için Eros ve Psyche oldu

Ünlü model Gigi Hadid ve Solomon Diaz, Versace'nin yeni parfümü için Eros ve Psyche oldu.

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Geçtiğimiz hafta satışı ile gündemi bir hayli meşgul eden, hatta satış sonrası İtalya’yı ayağa kaldıran Versace, yeni çıkaracağı kokusu Eros Flame ile oldukça iddialı geliyor.

İtalyan moda devi Versace, kampanya için dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve Solomon Diaz’ı seçti… Fotoğrafçı Steven Meisel’in çektiği reklam kampanyasında Gigi ve Solomon, Louvre Müzesi’nin zengin sanat koleksiyonunda yer alan en ünlü heykeli Eros ve Psyche’yi canlandırdı ve mitolojideki en büyük aşkı anlatan heykelle aynı pozu verdi…