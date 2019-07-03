Giorgio Armani Prive defilesinde transparan kıyafetler göz kamaştırdı

Dünyaca ünlü marka Giorgio Armani Prive’ın 2019 Haute Couture Sonbahar-Kış koleksiyonu, dün Paris’te Petit Palais’te tanıtıldı. İki podyum gösterisinden oluşan defilenin ilki basına ve müşterilere yapılırken, ikinci defile ise VIP konuklar için düzenlendi.

Zendaya, Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Keith Urban, Rita Ora gibi isimlerin katıldığı defilede için ‘Ölüleri geri getirebilecek bir koleksiyon’ yorumu yapıldı.

Defilenin en dikkat çeken detayı ise, Haute Couture tasarımların yarısının transparan parçalardan oluşmasıydı.