Gisele Bündchen kariyerindeki en travmatik anısını anlattı

Brezilyalı süper model Gisele Bündchen, henüz 18 yaşındayken podyumda yaşadığı ve kariyerinin "en travmatik" olaylarından biri olarak nitelendirdiği anısını anlattı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

41 yaşındaki süper model Gisele Bündchen, 1998 yılında, Alexander McQueen’in bir defilesinde göğüslerini açıkta bırakan gümüş rengi bir kıyafeti giymesi gerektiği için “travma” yaşadığını belirtti.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Bündchen, 18 yaşındayken katıldığı Londra Moda Haftası’ndaki bir defilede göğsünü açıkta bırakan bir kıyafet giymek zorunda kalınca gözyaşlarına boğuldu.

Şimdilerde iki çocuk annesi olan model, yaşadığı bu anı, onlarca yıllık kariyerinde oldukça karanlık bir yere koyduğunu belirtiyor.

MODA DÜNYASINA GİREBİLMEK İÇİN…

O yıllarda henüz çok genç olduğu için moda dünyasında bir yer edinmek için istenileni yapan Bündchen, “Tek yapmak istediğim ayrılmaktı ama, bilirsiniz, bu sizi daha güçlü yapan şeylerden biri” diyerek travmasını öğrenme fırsatına çevirdiğini aktardı.

“Bu en travmatik anlardan biriydi. Defilede ‘Peki ne giyiyorum?’ diye sordum. O zamanlar İngilizce olarak birkaç kelime söyleyebilirdim ama söylenenlerin yarısını anlamadım, bu yüzden de anlıyormuş gibi yaptım. Hiçbir fikrim yoktu.”

“‘T-shirt falan mı?’ dedim. ‘Hayır, bu’ deyip gümüş rengi göğüsleri açıkta bırakan kıyafeti gösterdiler. Bu yüzden ağlamaya başladım.”

“Gözümde takma kirpikler vardı, makyözüm yaptığı işin bozulmaması için ‘lütfen ağlama’ diyordu ve ben ‘umarım babam görmez’ diyerek podyumda yürüyordum” diyerek yaşadıklarını anlattı.

İlginizi Çekebilir Gisele Bündchen'den Tom Brady'ye rest: Ya futbol ya da ben!

İlginizi Çekebilir Ünlü manken Gisele Bündchen, ağlara takılan kaplumbağayı kurtardı