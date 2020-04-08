Gizia Gate sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı

Türk modasının dünya çapında güçlü markası Gizia, Covid-19 salgını ile mücadele için maske üretimine başladı. Marka, küresel pandemiyi aşmak için devam eden sağlık mücadelesine destek vererek, sağlık çalışanları için üretime geçti. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncüğünde, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği işbirliği ile T.C. Sağlık Bakanlığı’na teslim etmek üzere hazırlanan maskeler, gönüllü Gizia çalışanlarının sosyal izolasyonu sağlanarak hazırlanıyor.



Gizia Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kutlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Gizia olarak, içinde bulunduğumuz zor günlerde büyük fedakarlıklarla mücadele eden kıymetli sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla üretim bandımızı T.C. Sağlık Bakanlığımıza tahsis ettik. Gönüllü çalışanlarımızın sosyal izolasyonunu sağlayarak oluşturduğumuz üretim bandımızda maske üretimine başladık. Hakları ödenmeyecek sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi…