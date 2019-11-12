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Glamour Yılın Kadınları Ödül Töreni 2019 gerçekleşti
Glamour Yılın Kadınları Ödül Töreni 2019 gerçekleşti
Glamour dergisinin her yıl düzenlediği Yılın Kadınları Ödül Töreni, dün akşam sahiplerini buldu. Oscar ödüllü Charlize Theron en başarılı kadınlardan biri seçilirken, Givenchy elbisesiyle de kırmızı halıya damga vurdu.
Moda 12 Kasım 2019 - 16:38

Glamour Yılın Kadınları Ödül Töreni, dün akşam New York’ta gerçekleşti. En güçlü kadınların ödüllendirildiği gecede Oscar ödüllü Charlize Theron, Yara Shahidi, futbolcu Megan Rapinoe, film yapımcısı Ava DuVernay, 16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, yazar Margaret Atwood ve moda tasarımcısı Tory Burch ödül aldı.

Brooke Shields

Lincoln Center’da gerçekleşen törende, Busy Philipps sunuculuğu üstlendi. Geceye katılan ünlü kadınlar şıklıklarıyla dikkat çekti. Siyah ağırlıklı ve ışıltılı kıyafetlerin tercih edildiği etkinlikte Charlize Theron gecenin en şık kadınlarından biriydi. Ünlü oyuncu tören için beyaz bir Givenchy elbisesi tercih etmiş.

Charlize Theron

Jane Fonda

Karolina Kurkova

Yara Shahidi

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