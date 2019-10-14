Gökhan Yavaş’tan ‘Yıllar geçer, dünya döner ama, 70’ler sevdası sönmek bilmez’

Adını 70'ler İstanbulu’nun en büyük diskoteklerinden biri olan Hydromel’den alan koleksiyon 70 parça ve 30 looktan oluşuyor. Gökhan Yavaş bu sezonda gelen yoğun talep üzerine ilk kez kadın koleksiyonundan parçalar da sergiliyor.

Hydromel Koleksiyonu'nda dönemin parlak ve renkli karakterleri, kumaş detaylarındaki jakarlarda ve el yapımı uygulamalarda günümüz trendleriyle harmanlanarak sunuluyor.

Baskın Hippi kültürünün o yıllarda tarihi yarımadada yarattığı transformasyon, slogan ve simgelerle koleksiyona izlerini bırakırken, detaylarda Retro izler taşıyan şehrin sokaklarına, kulüplerine kısacası 70'ler İstanbul'una bir selam gönderiyor!

