Göksel son günlerdeki stiliyle beğeni topluyor

Son zamanlarda ünlü şarkıcı Göksel’in konser stili öne çıkmaya başladı. Yaş aldıkça daha da alımlı bir görünüm elde eden Göksel, geçtiğimiz gün de bir alışveriş merkezinde konser verdi. Gümüş rengi, anvelop kesim, göğüs dekolteli mini elbisesi kendisine çok yakışmış fakat aynı kumaştan botlar, özellikle de mevsim dikkate alınınca biraz sırıtmış. Bir de lütfen artık file çoraplardan yavaş yavaş vazgeçin. Tabii bu sadece Göksel için değil, herkes için geçerli…

Konser öncesi magazin muhabirlerine konuşan Göksel, fit görünümüyle ilgili açıklamada yaptı. Boks dersleri alan şarkıcı “Siz sakin bir insan görüyorsunuz ama içimde çok sinirli bir insan var. Boksla onu da atıyorum. Bana terapi gibi geliyor” dedi.