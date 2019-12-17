Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gonca Vuslateri derin bacak dekoltesi ile şaşırttı
Gonca Vuslateri derin bacak dekoltesi ile şaşırttı
Gonca Vuslateri hafta sonu bir etkinliğe katıldı. Gecede derin bacak dekolteli mini bir elbise giyen oyuncu, cesur kıyafetiyle beğeni topladı... Ünlü oyuncu Damla Sönmez ise duygularını 'Oha' diyerek dile getirdi...
Moda 17 Aralık 2019 - 07:07

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, hafta sonu katıldığı bir partide, Sudi Etuz imzalı, kahve tonlarında mini bir elbise giydi. Elbisenin derin bacak dekoltesi akıllara Beyonce’yi getirdi. Ünlü şarkıcı da, Diddy’nin 50’nci doğum günü partisinde, tam da Vuslateri’nin bacak dekoltesiyle aynı olan bir elbise giymişti.

İLGİLİ HABERBeyonce derin bacak dekoltesiyle Diddy'nin 50'nci doğum gününde

Beyaz kürküyle çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Gonca Vuslateri, on binlerce beğeni, yüzlerce yorum aldı. Ünlü isimlerin de yorum yaptığı paylaşımda Damla Sönmez’in mesajı dikkat çekti. Vuslateri’ni çok beğendiği her halinden belli olan Sönmez ‘Oha’ yazarak gözlerinden kalp çıkan emoji koydu.

Gonca Vuslateri

Tabii sadece Sönmez değil pek çok kişi fotoğrafa övgüler yağdırdı. Bir kullanıcı ise Vuslateri’nin artık kendini bulduğunu ve daha kadınsı göründüğünü yazdı…