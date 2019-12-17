Gonca Vuslateri derin bacak dekoltesi ile şaşırttı

Gonca Vuslateri hafta sonu bir etkinliğe katıldı. Gecede derin bacak dekolteli mini bir elbise giyen oyuncu, cesur kıyafetiyle beğeni topladı... Ünlü oyuncu Damla Sönmez ise duygularını 'Oha' diyerek dile getirdi...

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, hafta sonu katıldığı bir partide, Sudi Etuz imzalı, kahve tonlarında mini bir elbise giydi. Elbisenin derin bacak dekoltesi akıllara Beyonce’yi getirdi. Ünlü şarkıcı da, Diddy’nin 50’nci doğum günü partisinde, tam da Vuslateri’nin bacak dekoltesiyle aynı olan bir elbise giymişti.

Beyaz kürküyle çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Gonca Vuslateri, on binlerce beğeni, yüzlerce yorum aldı. Ünlü isimlerin de yorum yaptığı paylaşımda Damla Sönmez’in mesajı dikkat çekti. Vuslateri’ni çok beğendiği her halinden belli olan Sönmez ‘Oha’ yazarak gözlerinden kalp çıkan emoji koydu.

Tabii sadece Sönmez değil pek çok kişi fotoğrafa övgüler yağdırdı. Bir kullanıcı ise Vuslateri’nin artık kendini bulduğunu ve daha kadınsı göründüğünü yazdı…