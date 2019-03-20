Gonca Vuslateri ve Kıvılcım Ural DB Berdan defilesinde

Mercedes Benz Fashion Week Istanbul kapsamında, dün 2019 Sonbahar Kış koleksiyonunu tanıtan Deniz Berdan’ın konukları arasında Kıvılcım Ural ve Gonca Vuslateri de vardı. Yeni doğum yapan Ural “Güzel gidiyor her şey yolunda. Ufaklık çok iyi çok tatlı hepimiz aşık olduk. Şarkı çalışmaları devam ediyor ama bebek olduğu için bütün ilgi onda” derken modaya olan ilgisini de şöyle açıkladı: “Çok pahalı markalar yerine giydiğim zaman daha çok rahat hissedebileceğim şeyleri tercih ediyorum. Şıklığın aslında pahalılıkla alakası yok. Marka takıntım yok. Gözlük çanta takıntısı hepimizin sevdiği şeyler.”

Defileye DB Berdan tasarımı ile katılan Gonca Vuslateri ise basının sorularını cevapladı. Moda haftası kapsamında ilk DB Berdan defilesine geldiğini ve tüm hafta Zorlu’da olacağını belirten Vuslateri “Hepsine farklı kombinler yaptım. Değişik şeyler giymeyi seviyorum. Şık giyinmek asla pahalı giyinmek değildir. Bazı insanların üzerinde çuval vardır ama öyle şık karakteri vardır ki gözünü alamazsın yakışıklılığından” dedi. Vuslateri, kıyafet alışverişi için de yorum yaptı “Ben her şeyimi Hakan Öztürk'e soruyorum. O al diyorsa alıyor alma diyorsa almıyorum 12 yıldır” dedi.