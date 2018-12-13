Google arama trendleri 2018’de modada öne çıkanlar

Google, 2018'in en çok aranan kelimelerini açıkladı. Türkiye'de 2018'de arama şampiyonu ‘dolar’ kelimesi olurken, dünya çapında Meghan Markle en çok aranan kişi oldu. Moda dünyasında ise 1980’ler ipi göğüsledi. Güzellik konularında ise manyetik kirpikler en çok arananlar arasında birinci sırada yer aldı… İşte trendler, moda markaları ve güzellik alanlarında en çok arananlar…
En çok aranan moda markaları
1) Fashion Nova
2) Louis Vuitton
3) Versace
4) Givenchy
5) Gucci
6) Alexander McQueen
7) Dolce & Gabbana
8) Fashionphile
9) Dior
10) Moschino
En çok aranan moda trendleri
1) 1980’ler modası
2) Grunge stili
3) 1990’lar modası
4) 2000’lar modası
5) Meghan Markle
6) Erkek modası
7) Harajuku modası
8) Hipster stili
9) Kate Middleton
10) 80’ler erkek modası
En aranan düğünler ve gelinlikler
1) Kraliyet Düğünü
2) Priyanka Chopra düğünü
3) Prenses Eugenie düğünü
4) Kat Von D düğünü
5) Deepika Padukone düğünü
6) Joe Scarborough ve Mika düğünü
7) Kit Harington düğünü
8) Jordan Spieth düğünü
9) Emily Ratajkowski düğünü
10) Kane Brown düğünü
En çok sorulan güzellik soruları
1) Manyetik kirpik nasıl uygulanır?
2) Kirpiğimi nasıl kaldırırım?
3) Bana en çok hangi saç rengi yakışır?
4) Kedi gözü nasıl yapılır?
5) Makyaj mendili olmadan makyajımı nasıl çıkarırım?
6) Aloe vera’yı yüzüme nasıl uygularım?