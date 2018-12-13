Google arama trendleri 2018’de modada öne çıkanlar

Google, dünya çapında 2018'de en çok aranan kelimeleri açıkladı. Moda dünyasında en çok aranan trend 80'ler modası olurken, Meghan Markle'ın stili de merak edilenler arasındaydı...

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Google, 2018'in en çok aranan kelimelerini açıkladı. Türkiye'de 2018'de arama şampiyonu ‘dolar’ kelimesi olurken, dünya çapında Meghan Markle en çok aranan kişi oldu. Moda dünyasında ise 1980’ler ipi göğüsledi. Güzellik konularında ise manyetik kirpikler en çok arananlar arasında birinci sırada yer aldı… İşte trendler, moda markaları ve güzellik alanlarında en çok arananlar…

En çok aranan moda markaları

1) Fashion Nova

2) Louis Vuitton

3) Versace

4) Givenchy

5) Gucci

6) Alexander McQueen

7) Dolce & Gabbana

8) Fashionphile

9) Dior

10) Moschino

En çok aranan moda trendleri

1) 1980’ler modası

2) Grunge stili

3) 1990’lar modası

4) 2000’lar modası

5) Meghan Markle

6) Erkek modası

7) Harajuku modası

8) Hipster stili

9) Kate Middleton

10) 80’ler erkek modası

En aranan düğünler ve gelinlikler

1) Kraliyet Düğünü

2) Priyanka Chopra düğünü

3) Prenses Eugenie düğünü

4) Kat Von D düğünü

5) Deepika Padukone düğünü

6) Joe Scarborough ve Mika düğünü

7) Kit Harington düğünü

8) Jordan Spieth düğünü

9) Emily Ratajkowski düğünü

10) Kane Brown düğünü

En çok sorulan güzellik soruları

1) Manyetik kirpik nasıl uygulanır?

2) Kirpiğimi nasıl kaldırırım?

3) Bana en çok hangi saç rengi yakışır?

4) Kedi gözü nasıl yapılır?

5) Makyaj mendili olmadan makyajımı nasıl çıkarırım?

6) Aloe vera’yı yüzüme nasıl uygularım?