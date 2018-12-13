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Google arama trendleri 2018’de modada öne çıkanlar
Google arama trendleri 2018’de modada öne çıkanlar
Google, dünya çapında 2018'de en çok aranan kelimeleri açıkladı. Moda dünyasında en çok aranan trend 80'ler modası olurken, Meghan Markle'ın stili de merak edilenler arasındaydı...
Moda 13 Aralık 2018 - 15:38

Google, 2018'in en çok aranan kelimelerini açıkladı. Türkiye'de 2018'de arama şampiyonu ‘dolar’ kelimesi olurken, dünya çapında Meghan Markle en çok aranan kişi oldu. Moda dünyasında ise 1980’ler ipi göğüsledi. Güzellik konularında ise manyetik kirpikler en çok arananlar arasında birinci sırada yer aldı… İşte trendler, moda markaları ve güzellik alanlarında en çok arananlar…

Louis Vuitton en çok aranan marka oldu...

Louis Vuitton en çok aranan marka oldu…

En çok aranan moda markaları

1) Fashion Nova
2) Louis Vuitton
3) Versace
4) Givenchy
5) Gucci
6) Alexander McQueen
7) Dolce & Gabbana
8) Fashionphile
9) Dior
10) Moschino

80'ler modası hakkında oldukça fazla arama yapılmış. 80'leri Grunge stili ve 90'lar modası takip ediyor.

80’ler modası hakkında oldukça fazla arama yapılmış. 80’leri Grunge stili ve 90’lar modası takip ediyor.

En çok aranan moda trendleri
1) 1980’ler modası
2) Grunge stili
3) 1990’lar modası
4) 2000’lar modası
5) Meghan Markle
6) Erkek modası
7) Harajuku modası
8) Hipster stili
9) Kate Middleton
10) 80’ler erkek modası

Kate Middleton'ın düğünü, stili de en çok arananlar arasında yer alıyor.

Kate Middleton’ın düğünü, stili de en çok arananlar arasında yer alıyor.

En aranan düğünler ve gelinlikler
1) Kraliyet Düğünü
2) Priyanka Chopra düğünü
3) Prenses Eugenie düğünü
4) Kat Von D düğünü
5) Deepika Padukone düğünü
6) Joe Scarborough ve Mika düğünü
7) Kit Harington düğünü
8) Jordan Spieth düğünü
9) Emily Ratajkowski düğünü
10) Kane Brown düğünü

Güzellik sorularında kaşa şekil verip sabitleme ve manyetik kirpikler en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Güzellik sorularında kaşa şekil verip sabitleme ve manyetik kirpikler en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

En çok sorulan güzellik soruları
1) Manyetik kirpik nasıl uygulanır?
2) Kirpiğimi nasıl kaldırırım?
3) Bana en çok hangi saç rengi yakışır?
4) Kedi gözü nasıl yapılır?
5) Makyaj mendili olmadan makyajımı nasıl çıkarırım?
6) Aloe vera’yı yüzüme nasıl uygularım?

Kirpik konusu Google aramalarda ilk dörte yer alıyor.

Kirpik konusu Google aramalarda ilk dörte yer alıyor.

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