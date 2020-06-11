Google ile WWF’in moda için bir arada

Google ile WWF’in moda için bir arada

Google, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ile bir moda ortaklığı yaptı. Bu bağlamda Google Cloud'un yapay zeka özellikleri, öngörülerin kilidini hızla açacak ve veri boşluklarını dolduracak. Bu bilgiler de marka ve tasarımcılara aktarılacak. Böylece malzeme seçiminde daha sorumlu kararlar almalarına yardımcı olacak.

Google, moda endüstrisinde daha fazla sürdürülebilirlik sağlayacak çevresel bir veri platformu oluşturulmasına yardımcı olmak için WWF İsveç ile bir ortaklık kurdu. Google’ın yeni çevresel veri platformu, moda tasarımcılarının daha sürdürülebilir seçimler yapmasına yardımcı olacak. Stella McCartney yeni platformla çalışan ilk moda markası.

Veri açısından zenginleştirilmiş yeni karar alma platformu, büyük veri analizi ve makine öğrenimi de dahil olmak üzere Google Cloud’un teknik kapasitesini WWF’in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) hammadde değerlendirme bilgisiyle birleştirerek moda endüstrisinde sorumlu kaynak bulma kararlarının alınmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Platform, su kıtlığı ve kirliliği gibi faktörleri hesaba katarak malzemeleri ve kaynaklarını analiz edecek, ayrıca sera gazı emisyonları üzerindeki etkileri tahmin edecek, değişiklikleri ve haritayı algılayabilen uydu görüntüleri ve coğrafi veriler sunan Google Earth Engine verilerinden yararlanacak.

Google Cloud’un yapay zeka özellikleri, öngörülerin kilidini hızla açacak ve veri boşluklarını dolduracak. Tüm bu bilgiler, ürünler için malzeme seçiminde daha sorumlu kararlar almalarına yardımcı olmak için markalara sağlanacak. WWF, modanın şu anda olduğu gibi sürdürülebilirliği artırma çağrısına cevap vermesine yardımcı olmak için platformun gerekli olduğunu belirtiyor. Moda endüstrisi küresel olarak atık suyun yüzde 20’sini ve sera gazı emisyonlarının yüzde 2-8’ini oluşturuyor, bu potansiyel olarak 2030’a kadar yüzde 50’ye kadar yükseliyor.