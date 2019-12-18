Google modanın en çok arananlarını açıkladı

Kıyafet fikirlerinden, ünlülere ve stil aramalarına kadar birçok farklı kategorinin en popülerlerini açıklayan Google, bu sene ünlülerin stil sıralamasına, kombin fikirlerine ve ünlülerin kırmızı halı kıyafetlerine odaklandı. TikTok ve Instagram'ın zirveye ulaştığı 2019'da, bu platformlarda görülen e-girl, e-boy ve VSCO ön plana çıkan stiller arasında yer aldı.
İnternet estetiğinin moda tercihlerini etkilediğini öne süren Google, arama sonuçları ile bunu gösterdi. Ünlülerde ise şaşırtan bir isim öne çıktı. 17 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish’in o salaş tarzı ve oversize tercihleri Google’ın en çok aranan stili olmuş!
ÜNLÜ STİLLERİ
Billie Eilish Stili
Audrey Hepburn Stili
Ariana Grande Stili
Kylie Jenner Stili
Amal Clooney Stili
Shia Labeouf Stili
Cam Newton Stili
KADIN ÜNLÜ KIYAFETLERİ
Tana Mongeau Coachella Kıyafeti
Serena Williams Kıyafeti
Cardi B Grammy Kıyafeti
Cardi B Sarı Kıyafeti
Josie Canseco Kıyafeti
Ivanka Trump Birleşmiş Milletler Kıyafeti
Kelly Clarkson ‘The Voice' Kıyafeti
Katy Perry Ursula Kıyafeti
Beyonce Formation Turnesi Kıyafeti
Lindsey Vonn Kıyafeti
KIYAFET FİKİRLERİ
E-Girl Kıyafeti
E-Boy Kıyafeti
Soft Girl Kıyafeti
Bisikletçi Şortu Kıyafeti
VSCO Kızı Kıyafeti
Dickies Kıyafeti
Beyaz Jean Kıyafeti
Fila Kıyafeti
Champion Kıyafeti
Deri Pantolon Kıyafeti
MODA STİLLERİ
Camp Stili
E-Girl Stili
E-Boy Stili
Steampunk Stili
Harajuku Stili
Preppy Stili
Yankii Stili
Vintage Stili
VSCO Kızı Stili
Emo Stili