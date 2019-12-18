Google modanın en çok arananlarını açıkladı

Google, 2019'da en çok aranan moda başlıklarını açıkladı. Ünlü stilinde genç şarkıcı Billie Eilish ilk sırada yer alırken, Kylie Jenner dördüncü en çok aranan kişi oldu. Tana Mongeau 'nun Coachella kıyafeti ise en çok aranan kıyafet oldu...

Kıyafet fikirlerinden, ünlülere ve stil aramalarına kadar birçok farklı kategorinin en popülerlerini açıklayan Google, bu sene ünlülerin stil sıralamasına, kombin fikirlerine ve ünlülerin kırmızı halı kıyafetlerine odaklandı. TikTok ve Instagram'ın zirveye ulaştığı 2019'da, bu platformlarda görülen e-girl, e-boy ve VSCO ön plana çıkan stiller arasında yer aldı.

İnternet estetiğinin moda tercihlerini etkilediğini öne süren Google, arama sonuçları ile bunu gösterdi. Ünlülerde ise şaşırtan bir isim öne çıktı. 17 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish’in o salaş tarzı ve oversize tercihleri Google’ın en çok aranan stili olmuş!

ÜNLÜ STİLLERİ

Billie Eilish Stili

Audrey Hepburn Stili

Ariana Grande Stili

Kylie Jenner Stili

Amal Clooney Stili

Shia Labeouf Stili

Cam Newton Stili

KADIN ÜNLÜ KIYAFETLERİ

Tana Mongeau Coachella Kıyafeti

Serena Williams Kıyafeti

Cardi B Grammy Kıyafeti

Cardi B Sarı Kıyafeti

Josie Canseco Kıyafeti

Ivanka Trump Birleşmiş Milletler Kıyafeti

Kelly Clarkson ‘The Voice' Kıyafeti

Katy Perry Ursula Kıyafeti

Beyonce Formation Turnesi Kıyafeti

Lindsey Vonn Kıyafeti

KIYAFET FİKİRLERİ

E-Girl Kıyafeti

E-Boy Kıyafeti

Soft Girl Kıyafeti

Bisikletçi Şortu Kıyafeti

VSCO Kızı Kıyafeti

Dickies Kıyafeti

Beyaz Jean Kıyafeti

Fila Kıyafeti

Champion Kıyafeti

Deri Pantolon Kıyafeti

MODA STİLLERİ

Camp Stili

E-Girl Stili

E-Boy Stili

Steampunk Stili

Harajuku Stili

Preppy Stili

Yankii Stili

Vintage Stili

VSCO Kızı Stili

Emo Stili