Google’ın yeni uygulamasıyla artık istediğiniz kombine sahip olabileceksiniz

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Yolda yürüyorsunuz ve karşınızdaki kişinin kıyafetine bayıldınız… Tabii girişken biri değilseniz gidip ‘Bunu nereden aldınız’ diye de soramıyorsunuz. Soramadığınız için de sonra o kombini ya da kıyafeti bulabilmek için uzun bir uğraş veriyorsunuz….

Artık bunlar geride kaldı. Google, Google Lens projesi altında Style Match adında yeni bir uygulama çıkardı. Bu uygulama sayesinde beğendiğiniz, gidip soramadığınız, nerede satıldığı hakkında bilgi sahibi olmak istediğiniz kıyafetleri kolaylıkla bulabileceksiniz. Tek yapmanız gereken uygulamanın kamerasını, beğendiğiniz parçanın üzerine tutmak…

Tabii uygulama her zaman birebir markanın adını veremiyor. Yani kişinin üzerindeki kıyafet bir markaya ait değilse, ona benzer başka bir öneride de bulunabiliyor. Uygulama, ev dekorasyonunda da aynı şekilde çalışıyor. Gittiğiniz bir mekanda beğendiğiniz koltuk, sandalye, aksesuar ya da bir obje beğendiyseniz, kamerayı ürünün üzerine tutmanız yeterli…