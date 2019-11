Grease’deki ceket ve pantolona rekor fiyat

Meme kanseri tedavisi gören Newton-John’un “Sandy” rolünü canlandırdığı 1978 yapımı filmde giydiği pantolon ve ceket “Ortaokul öğrencisi bir kız çocuğundan seksi Sandy’ye” dönüşümünün simgesiydi. Avustralyalı şarkıcı ve aktris Newton-John bu kıyafetleri, John Travolta ile düet yaptığı “You’re the One That I Want” adlı şarkıyı söylerken giymişti.

Beverly Hills’te Julien’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada satılan kıyafetlerin tahmin edilenin iki katına satıldığı açıklandı. Açık artırmada toplamda 2.4 milyon dolarlık (13.7 milyon lira) satıştan elde edilen gelirin bir kısmı Newton-John’un tedavi masraflarında kullanılacak. Alıcının kimliği ise açıklanmadı.

Satılanlar arasında oyuncuların imzaladığı Grease posterleri, Olivia Newton-John’un Los Angeles’taki film galasında taktığı aksesuarlar da bulunuyor.