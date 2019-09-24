Green Carpet Moda Ödülleri 2019 sahiplerini buldu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen, moda ve sürdürülebilirliğin buluştuğu Green Carpet Fashion Awards 2019 ödülleri sahiplerini buldu. Davette ünlü tasarımcılar, geri dönüşüm kumaşlarla hazırladıkları tasarımlarla dikkat çekerken, ünlü isimler ise dekolteleriyle öne çıktı.
Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Green Carpet Fashion Awards 2019, dün akşam görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yeşil Halı Moda Ödülleri’nde Sophia Loren, Valentino Garavani, Alessandra Ambrosio, Elsa Hosk, Cindy Crawford, Anna Dello Russo, Donatella Versace, Stella McCartney, Barbara Palvin, Candice Swanepoel, Cate Blanchett, Julianne Moore, Emily Ratajkowski, Izabel Goulart gibi birçok ünlü isim katıldı.
Sophia Loren ve Valentino Garavani
Moda dünyasının en çevreci ödül töreni olarak bilinen gecede, tasarımcılar geri dönüştürülmüş kumaşlardan yaptıkları kıyafetleriyle dikkat çekerken, dünyaca ünlü isimler de tasarımcıların elinden çıkan bu kıyafetlerle davete damga vurdu. Livia Firth’ün önderliğindeki gerçekleşen gecede Stella McCartney ‘Sürdürülebilir Moda’da Üstün Liderlik Ödülü’nün sahibi olurken, Tom Ford ise En iyi Uluslararası İtalyan Tasarımcı ödülüne layık görüldü…
Alessandra Ambrosio, şal desenli, göğsü kelebek kesimli Etro markasına ait şifon elbisesi ile oldukça şık görünüyor.
Anna Dello Russo davette iki kıyafet giydi. Önce Yves Saint Laurent markasına ait pembe-siyah püsküllü, asimetrik kesim mini bir elbise giyen Russo, daha sonra ise tarlatanı andıran, tamamen dantelden oluşan bir elbise ile karşımıza çıktı…
Ünlü model Barbara Palvin, Diesel markasının sürdürebilir tasarımı ile geceye katıldı. 2 parçadan oluşan kıyafet oldukça şık bir görünüm verse de, ayakkabılar tüm kombini berbat etmiş…
Cate Blanchett
Geceye zümrüt yeşili, bacak dekolteli bir elbise ile katılan Cindy Crawford, bacak dekolteli elbisesiyle dikkat çekti.
Donatella Versace
Elsa Hosk davette Etro arşivlerindeki kumaşlardan özel hazırlanan bir elbise tercih etti. Hosk bacak dekoltesiyle dikkat çekti.
Emily Ratajkowski, iki parçadan oluşan, göbek dekolteli sarı elbisesi ile maalesef şıklar arasında yerini alamadı.
Isabeli Fontana gecenin en rüküş ismi olabilir. Davetin konseptine uygun yeşil tonlarında bir kıyafet tercih eden Fontana, özellikle ayakkabılarıyla hayal kırıklığı yarattı.
Izabel Goulart, Etro markasına ait, derin göğüs ve sırt dekoltesiyle gecenin şık kadınları arasında yerini aldı.
Julianne Moore
Sara Sampaio
Stella Maxwell