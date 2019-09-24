Green Carpet Moda Ödülleri 2019 sahiplerini buldu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen, moda ve sürdürülebilirliğin buluştuğu Green Carpet Fashion Awards 2019 ödülleri sahiplerini buldu. Davette ünlü tasarımcılar, geri dönüşüm kumaşlarla hazırladıkları tasarımlarla dikkat çekerken, ünlü isimler ise dekolteleriyle öne çıktı.

Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Green Carpet Fashion Awards 2019, dün akşam görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Yeşil Halı Moda Ödülleri’nde Sophia Loren, Valentino Garavani, Alessandra Ambrosio, Elsa Hosk, Cindy Crawford, Anna Dello Russo, Donatella Versace, Stella McCartney, Barbara Palvin, Candice Swanepoel, Cate Blanchett, Julianne Moore, Emily Ratajkowski, Izabel Goulart gibi birçok ünlü isim katıldı.

Moda dünyasının en çevreci ödül töreni olarak bilinen gecede, tasarımcılar geri dönüştürülmüş kumaşlardan yaptıkları kıyafetleriyle dikkat çekerken, dünyaca ünlü isimler de tasarımcıların elinden çıkan bu kıyafetlerle davete damga vurdu. Livia Firth’ün önderliğindeki gerçekleşen gecede Stella McCartney ‘Sürdürülebilir Moda’da Üstün Liderlik Ödülü’nün sahibi olurken, Tom Ford ise En iyi Uluslararası İtalyan Tasarımcı ödülüne layık görüldü…