Grigore Lup sosyal mesafeyi korumak için ayakkabı tasarladı

Romanya’da corona virüsünün yayılmasını önlemek için iki ay süren karantinanın ardından, Cluj’da hayat normale dönmeye başladı. Ne var ki normalleşme sürecinde insanlar sosyal mesafeyi unuttu. Kunduracı Grigore Lup da insanları birbirinden uzak tutabilmek adına 45 santimetre uzunluğunda ayakkabılar tasarlamaya başladı.

39 yıldır ayakkabı üreten Lup, “Sokakta kimse sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Bahçem için fide almaya pazara gittiğimde, orada insanların birbirine çok yakın olduğunu gördüm. Bu nedenden dolayı da 45 santimetre uzunluğunda ayakkabılar tasarladım. Bu ayakkabıları giyen iki kişi birbirine bir buçuk metre uzaklaşmış olacak” dedi. Maliyeti 115 dolar ayakkabıdan şimdilik 5 kişi sipariş etti.

