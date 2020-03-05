Gucci, 2021 Resort defilesini iptal etti

Ünlü İtalyan moda devi Gucci, corona virüs salgını nedeniyle Cruise 2021 gösterisini iptal etti. 18 Mayıs’ta San Francisco’da gerçekleşmesi beklenen gösteri, virüsden etkilenen bir dizi endüstri etkinliğinin sonuncusu olarak kayıtlara geçti.



Gucci Resort 2021 şovunun iptalini “Corona virüs salgınının yol açtığı belirsizlik nedeniyle ihtiyati tedbir olarak” şeklinde açıkladı ve şöyle devam etti: “Gösterinin yeni zamanlaması ve yeri hakkındaki karar, durum netleştikten sonra daha sonraki bir tarihte duyurulacak. Şu anda düşüncelerimiz tüm dünyadan etkilenenlerle birlikte.” Gösteri iptali, Prada ve Chanel’in Asya’daki defilelerinin virüs salgını nedeniyle erteleme kararının ardından geldi.