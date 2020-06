Gucci, sürdürülebilir üretimi desteklemek için oluşturulan Gucci Circular Lines'ın ilk koleksiyonu olan Gucci Off The Grid'i piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Dünyaca ünlü giyim markası Gucci ve kreatif direktörü Alessandro Michele, yeni “Gucci Off the Grid” koleksiyonunu tanıttı. Yeni koleksiyon tamamen organik, geri dönüşümlü ve sürdürülebilir malzemelerle üretildi. Ödüllü oyuncu ve aktivist Jane Fonda aynı sıra Miyavi, David de Rothschild, Lil Nas X ve King Princess gibi yıldızlar Gucci’nin ilk sürdürülebilir koleksiyonu Gucci Off The Grid’in kampanyası için kamera karşısına geçti.