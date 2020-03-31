Gucci, Instagram hesabını Dünya Sağlık Örgütü’ne devretti

Dünyaca ünlü marka Gucci’nin bağlı bulunduğu şirket Kering, geçen hafta corona virüsüyle mücadele kapsamında, yapılan araştırmaları desteklemek amacıyla Institut Pasteur’a bağışta bulunmuştu.

Gucci, bu bağışın üzerine bireysel olarak da 2 milyon dolar bağış yaptı. Ünlü marka şimdi de 40 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabını Dünya Sağlık Örgütü’ne devretti.



Bundan sonra sayfadan sadece küresel toplumun sağlığını, güvenliğini ve refahını korumak için gerekli bilgiler paylaşılacak. Alessandro Michele ve markanın CEO’su Marco Bizzarri “Bu salgın bizi beklenmedik bir göreve çağırıyor. Covid-19 salgınıyla mücadelede, her gün ön saflarda sağlık çalışanları, doktorlar ve hemşireler tarafından yürütülen özverili çalışmalar var. Birbirimizi destekleyerek ve aramızda en savunmasız olanlara yardım ederek bu krizi aşabiliriz” açıklamasında bulundu.