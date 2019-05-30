Gucci kürtaj yasağı sorununu protesto etti

Dünyaca ünlü marka Gucci, dün akşam Roma’da Cruise 2020 defilesini gerçekleştirdi. Her zaman kadın haklarını destekleyen, sosyal sorumluluk projelerinde yer alan marka, şimdi de ABD’deki kürtaj sorununa dikkat çekti.

Bu kürtaj sorununu kısaca hatırlatmak gerekirse, mayısın ikinci haftası, Amerika’da herkesin karşı çıktığı bir kürtaj yasası kabul gördü. Neydi bu yasa; Altıncı haftadan sonra kürtaj olmak yasaktı ve kişi tecavüz sonrası hamile kalmış olsa bile yasa geçerliliğini koruyacaktı. Şayet 6’ncı haftadan sonra kürtaj olan varsa, kanun gereği hem kürtaj olan hem doktor suçlu sayılacaktı. Sadece kadının hayatı tehlikedeyse ve doğum yapması bir sorun teşkil ediyorsa ancak o zaman kürtaj olabilecekti.

Tabii bu yasanın kabul görmesi sadece ABD’yi değil dünyayı ayağa kaldırdı. Pek çok ünlü isim politikacıları protesto etti. Gucci de Amerika’ya tepki gösteren markalardan biri.

Dün Roma’daki defilesinde tasarımlarına vajina şekli işleyen marka, 70’lere damga vuran “Benim bedenim benim kararım” sözlerinin de altını çizdi…