Gucci salgından zarar görünce, çantalarına zam yaptı

Corona virüsünün zarara uğrattığı Chanel ve Louis Vuitton’un ardından Gucci de pandemiden etkilendi. Marka, yaşadığı ekonomik açığı kapatmak için ürünlerine zam yaptı.

Geçen ay moda haftalarına katılmama kararı alan ünlü moda devi Gucci, pandeminin zarar verdiği markalardan biri. Maddi olarak büyük zarara uğrayan marka, verdiği kayıplarla mücadele edebilmek için çantalarının fiyatlarını artırmaya karar verdi.

Gucci’nin düzenlemeleri Jefferies analistleri tarafından hazırlanan bir raporda detaylandırıldı. Dionysus 2.290 dolar, Zumi modeli ise 2.980 dolardan satışa çıktı. Bu çantaların Çin, İtalya ve İngiltere etiketlerinde de yüzde 5 ila 9 arasında zam yapıldı.